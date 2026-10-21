Депутат Кобылкин: все кандидаты на должности в правительстве очень опытные

"Единая Россия" поддержит всех кандидатов на должности в правительстве Депутат Кобылкин: все кандидаты на должности в правительстве очень опытные

Москва21 окт Вести."Единая Россия" поддержит все кандидатуры четырех новых вице-премьеров и главы Минтранса РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель фракции в Государственной думе Дмитрий Кобылкин.

21 октября Дума уже утвердила Антона Силуанова на должность вице-премьера - министра финансов, а экс-главу Минтранса Андрея Никитина на должность зампреда правительства. Никитин будет курировать транспортную отрасль.

Фракция однозначно поддержит и всех предложенных кандидатов, они все опытные очень заявил он

Отдельно депутат прокомментировал кандидата на должность вице-премьера – полпреда в ДФО Олега Кожемяко, так как долгое время работал с ним вместе.

Олега Николаевича знаю очень давно. И работал [с ним] еще, когда я возглавлял арктический регион Ямал. Конечно, он очень опытный управленец, он знает проблемы Дальнего Востока… Я думаю, что Олегу Николаевичу будет комфортно. Это его работа. Он справится и с Дальним Востоком, потому что его знает хорошо, и с Арктикой отметил Кобылкин

Также он рассказал о неравнодушии кандидата на должность вице-премьера Ирины Окладниковой на посту заместителя министра финансов.

Окладникова Ирина, она была демпфером для нас, когда я был губернатором. К ней всегда можно было попасть… Ирина Андреевна всегда была на месте и всегда могла выслушать, вникнуть в проблему. И мы, когда уезжали, я точно знал, что она до Антона Германовича [Силуанова] доведет эту информацию сообщил парламентарий

Кабмин покидают два вице-премьера – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. На место Григоренко выдвинута первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Позицию Трутнева предложено занять главе Приморья Олегу Кожемяко. Он руководит краем с 2018 года. На пост министра транспорта предложен руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, возглавивший агентство осенью 2023 года.

В Кремле объяснили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин инициирует изменения для продолжения эффективной работы правительства.