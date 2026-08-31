РБК: Никитин — основной претендент на пост вице-премьера по вопросам транспорта РБК: Никитин — основной кандидат на пост вице-премьера по транспорту

Москва31 авг Вести.Главу Министерства транспорта Андрея Никитина называют основным претендентом на должность вице-премьера, который будет отвечать за транспортный сектор. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре информированных источника.

По данным издания, действующий вице-премьер Виталий Савельев покинет правительство после выборов в Госдуму — он выдвинут кандидатом от "Единой России". Представитель Никитина от комментариев отказался.

Виталий Савельев занимает пост вице-премьера с 2024 года. До этого отдельной должности зампреда правительства, ответственного за транспорт, не существовало. Андрей Никитин пришел в Минтранс в июле 2025 года, сменив на посту экс-министра Романа Старовойта. До этого он с 2017 года возглавлял Новгородскую область в должности губернатора.