Москва19 июнВести.На сайте вакансий HeadHunter в июне появилась вакансия министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости.
К участию в отборе на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края допускаются граждане РФ... отвечающие следующим требованиям: наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры... наличие не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы…говорится в сообщении
По условиям вакансии успешного кандидата ждет пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и ежегодным оплачиваемым отпуском в 35 календарных дней.
Прежнее руководство ведомства ушло в отставку в апреле, после того как губернатор Дмитрий Демешин признал работу транспортного блока Хабаровского края неэффективной. Бывший в тот момент глава Минтранса Константин Кравцов подал в отставку, а исполняющим обязанности был назначен Вячеслав Карманов.