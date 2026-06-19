В Хабаровском крае кандидатов на должность министра ищут через сайт вакансий Вакансия министра транспорта выставлена на HeadHunter

Москва19 июн Вести.На сайте вакансий HeadHunter в июне появилась вакансия министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости.

К участию в отборе на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края допускаются граждане РФ... отвечающие следующим требованиям: наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры... наличие не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы… говорится в сообщении

По условиям вакансии успешного кандидата ждет пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и ежегодным оплачиваемым отпуском в 35 календарных дней.

Прежнее руководство ведомства ушло в отставку в апреле, после того как губернатор Дмитрий Демешин признал работу транспортного блока Хабаровского края неэффективной. Бывший в тот момент глава Минтранса Константин Кравцов подал в отставку, а исполняющим обязанности был назначен Вячеслав Карманов.