Названы самые востребованные профессии в Красноярском крае Работодатели рассказали, какие профессии особенно ценятся в Красноярском крае

Москва26 июн Вести.На полях Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Красноярском крае соискатели ИС "Вести" о востребованности на рынке труда сотрудников швейного производства, инженеров и водителей.

На ярмарке представлены свыше пяти тысяч вакансий: от металлургии до сельского хозяйства. А для тех, кто не смог приехать в Красноярск, организуют мобильные центры занятости по всем районам края.

Среди работодателей на ярмарке присутствует, например, фабрика по пошиву школьной формы. Производство сезонное, но объемы очень большие.

Мы можем предложить через два, как это принято у этих профессий, либо по пятидневке, здесь все зависит от сотрудника — как он желает работать отмечает Надежда Мышенкова директор фабрики

Еще один участник ярмарки, завод высоковольтного оборудования, наладил работу по принципам бережливого производства — каждый процесс строго закреплен за определенным человеком.

Начали работать со школьниками. Активно принимаем участие в профориентационных мероприятиях, на предприятиях принимаем экскурсии школьников, даем кейсы, чтобы они понимали производственную жизнь, понимали престиж рабочих и инженерных специальностей пояснила Анна Жираткова директор завода

В Норильске отмечается острая потребность в водителях автобусов. Соискателям предлагают работу на новых машинах, социальный пакет и привлекательные условия на старте.

Для водителей у нас есть подъемные 700 тысяч рублей, переезд оплачиваем, дорогу я имею в виду, также возмещение компенсации жилья 40 тысяч в месяц, и также для слесарей сообщил Захар Ушаков начальник отдела эксплуатации МУП "Норильский транспорт"

Ярмарки трудоустройства проходят по всей стране — задействованы 2 тысячи площадок. Ярмарка проходит на базе вузов, колледжей, центров занятости и на популярных городских площадках. Всего представлены почти 400 тысяч вакансий. А за три года проведения ярмарки работу мечты нашли почти полмиллиона человек.