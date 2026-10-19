Москва19 окт Вести.ЛДПР является партией конструктивной оппозиции и со всеми кандидатами на должности вице-премьеров работает очень тесно. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Я уверен, что себя на новой работе Дмитрий Юрьевич Григоренко найдет, он сильный аппаратчик, человек с большим опытом, профессионал. Что касается пяти вновь назначаемых коллег, что касается Антона Германовича Силуанова – большая умница, один из самых профессиональных министров финансов за новейшую историю… Что касается [Ирины] Окладниковой, она очень опытный финансист, аппаратчик… она, действительно, человек очень одаренный. И то, что она справится с этой работой очень непростой, уверен сообщил Слуцкий

Также он прокомментировал перестановки в Министерстве транспорта РФ.

Андрей Сергеевич Никитин и коллега [Дмитрий] Ядров – это коллеги, которых мы очень и очень хорошо знаем. Мы с ними взаимодействуем теснейшим образом. Сейчас транспортная область… в том числе международные логистические проекты… имеют сегодня серьезную обратную связь для нашей экономики. В самом ближайшем будущем этим необходимо заниматься, будем работать сообща отметил депутат

19 октября премьер-министр страны Михаил Мишустин передал в Госдуму на утверждение кандидатуры четырех новых вице-премьеров, а также нового министра транспорта.

Кабмин покидают два вице-премьера – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. На место Григоренко выдвинута первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Позицию Трутнева предложено занять главе Приморья Олегу Кожемяко. Он руководит краем с 2018 года, до этого был губернатором Корякского АО, который упразднили, а также Приамурья и Сахалина. На пост министра транспорта предложен руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, возглавивший агентство осенью 2023 года.