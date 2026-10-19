Зюганов назвал кадровые изменения в кабмине обоснованными и своевременными Зюганов: перестановки в правительстве РФ обоснованы и своевременны

Москва19 окт Вести.Кадровые перестановки в правительстве России являются вполне обоснованными и своевременными. Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести" прокомментировал кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта.

Согласно предложениям, глава Минфина Антон Силуанов получит новую должность вице-премьера – министра финансов, расширяющую его полномочия.

Что касается кадровых изменений, на мой взгляд, они вполне обоснованы и своевременны. Министерство финансов, у него не хватает ресурсов для того, чтобы обеспечить все главные проблемы. Министр, он достаточно опытный человек, ему дают дополнительные полномочия отметил депутат

Прокомментировал Зюганов и выдвижение на должность вице-премьера первого замминистра финансов Ирины Окладниковой.

Что касается аппарата непосредственно правительства, подбор кадров – это всегда вопрос очень деликатный и крайне важный. Нужны кадры и новой формации, с хорошей подготовкой. В этом отношении Окладникова – человек, который прошел и имеет хороший опыт, и одновременно знает, что такое финансы, что такое экономика сказал он

Также лидер КПРФ оценил и кандидатуру главы Приморья Олега Кожемяко на пост полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Дальний Восток и север – это главная кладовая нашей страны. Все ключевые проблемы, которые будут в этом веке, они связаны с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Если посмотреть на Кожемяко, один из опытных руководителей, который прошел целый ряд субъектов и работал в Москве и в Совете Федерации, в Администрации президента и так далее подытожил депутат

19 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал в Госдуму на утверждение кандидатуры четырех новых вице-премьеров, а также нового министра транспорта.

Кабмин покидают два вице-премьера – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. На место Григоренко выдвинута первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Позицию Трутнева предложено занять главе Приморья Олегу Кожемяко. Он руководит краем с 2018 года, до этого был губернатором Корякского АО, который упразднили, а также Приамурья и Сахалина. На пост министра транспорта предложен руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, возглавивший агентство осенью 2023 года.