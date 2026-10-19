Песков назвал нормой ротационные процессы в кабинете министров Песков назвал кадровые перестановки в правительстве обычной практикой

Москва19 окт Вести.Кадровые изменения в российском правительстве являются нормальным рабочим процессом, направленным на повышение эффективности кабмина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин продолжает работу и предлагает перестановки, которые считает необходимыми для деятельности правительства.

Ротационные процессы правительстве - это абсолютно нормальное явление сказал Песков на брифинге

Он также сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил кандидатуры министра транспорта Андрея Никитина и главы Приморского края Олега Кожемяко на должности вице-премьеров.

Кроме того, российский лидер поддержал инициативу Мишустина представить к государственным наградам заместителей председателя правительства Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева, которые покидают свои посты. Песков отметил, что оба чиновника за годы работы внесли значительный вклад в деятельность кабинета министров.

Ранее Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Всего кадровые перестановки затронут пять должностей. ГД рассмотрит кандидатуры 21 октября.