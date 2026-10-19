Володин назвал дату рассмотрения кандидатур на посты в правительстве Володин: Госдума рассмотрит новые назначения в правительстве 21 октября

Москва19 окт Вести.Госдума 21 октября проведет рассмотрение кандидатур на должности заместителей председателя правительства России и министра транспорта. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Володин отметил, что в течение 19 и 20 октября претенденты на правительственные посты проведут встречи с представителями парламентских фракций. Во второй день после 15.00 мск их кандидатуры обсудят профильные комитеты.

Совет Государственной думы утвердил порядок и процедуру рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя правительства РФ и министра транспорта РФ, которое состоится на пленарном заседании 21 октября в 15.00 сказал он

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин после согласования с президентом Владимиром Путиным внес в Госдуму предложения о кадровых перестановках.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поддержал предложения Мишустина по ряду кадровых изменений.