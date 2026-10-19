Володин назначил заседание по утверждению кандидатур вице-премьеров Володин назначил заседание Совета ГД по утверждению кандидатур вице-премьеров

Москва19 окт Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил внеочередное заседание 19 октября в 12.00, на котором будут определены процедура и порядок рассмотрения вопросов об утверждении кандидатур на посты вице-премьеров, сообщили в пресс-службе ГД​​​.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назначил внеочередное заседание Совета ГД на 12 часов 19 октября говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что глава кабмина Михаил Мишустин направил на утверждение в ГД кандидатуры четырех новых вице-премьеров, а также нового министра транспорта Российской Федерации.