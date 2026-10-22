Москва22 октВести.Президент России Владимир Путин ожидает от обновленного состава кабмина эффективной работы на благо страны и граждан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В четверг он провел заседание правительства РФ.
Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономикисказал Мишустин
Ранее Путин назначил новых вице-премьеров. Среди них: Ирина Окладникова, Олег Кожемяко, Андрей Никитин и Антон Силуанов.