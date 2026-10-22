Мишустин: Путин ждет от обновленного кабмина эффективной работы на благо граждан

Путин ожидает от обновленного кабмина эффективной работы, сообщил Мишустин Мишустин: Путин ждет от обновленного кабмина эффективной работы на благо граждан

Москва22 окт Вести.Президент России Владимир Путин ожидает от обновленного состава кабмина эффективной работы на благо страны и граждан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В четверг он провел заседание правительства РФ.

Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики сказал Мишустин

Ранее Путин назначил новых вице-премьеров. Среди них: Ирина Окладникова, Олег Кожемяко, Андрей Никитин и Антон Силуанов.