Бывшие вице-премьеры приняли участие в заседании кабмина в обновленном составе Бывшие вице-премьеры приняли участие в первом заседании обновленного кабмина

Москва22 окт Вести.Бывшие вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев и Виталий Савельев приняли участие в первом заседании правительства РФ в обновленном составе. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание кабмина прошло 22 октября, его провел Михаил Мишустин. Оно состоялось в первый раз после указов президента РФ Владимира Путина об утверждении новых назначений в составе правительства.

Ранее в четверг, 22 октября, Путин подписал указы о назначении четырех новых вице-премьеров в правительстве России. На соответствующие должности назначены Ирина Окладникова, Олег Кожемяко, Андрей Никитин и Антон Силуанов. Все документы вступают в силу со дня подписания.