Госдума утвердила на должность министра транспорта РФ Дмитрия Ядрова

Госдума утвердила на должность министра транспорта РФ Дмитрия Ядрова Госдума утвердила на должность министра транспорта РФ Дмитрия Ядрова

Москва21 окт Вести.Государственная дума РФ на заседании в среду утвердила на должность министра транспорта РФ Дмитрия Ядрова.