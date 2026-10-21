16:36 21 октября 2026Александр ТимошиновПолитикаГосдума утвердила на должность министра транспорта РФ Дмитрия ЯдроваГосдума утвердила на должность министра транспорта РФ Дмитрия ЯдроваСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква21 октВести.Государственная дума РФ на заседании в среду утвердила на должность министра транспорта РФ Дмитрия Ядрова.Читайте такжеГосдума утвердила Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов16:35 Фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуры на должности в кабмине13:03 20 октМишустин направил в ГД на утверждение кандидатуры 4 новых вице-премьеров10:36 19 октМишустин выдвинул кандидатуру на пост министра транспорта РФ10:36 19 октМинтранс РФ: более 50% россиян оценивают состояние дорог как хорошее21:05 15 октПутин провел встречу с министром транспорта Никитиным14:07 13 октНикитин может заменить Савельева на посту вице-премьера16:53 28 сенРБК: Никитин — основной претендент на пост вице-премьера по вопросам транспорта17:46 31 авгПолитикаЭкономикаОтраслиТранспортМинтрансДмитрий Ядров21.10.2026