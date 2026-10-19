Окладникова станет самым молодым вице-премьером в правительстве Окладникова станет самым молодым вице-премьером в текущем составе кабмина

Москва19 окт Вести.Первый замминистра финансов Ирина Окладникова, которую глава кабмина Михаил Мишустин выдвинул кандидатом на должность своего заместителя - руководителя аппарата правительства, станет самым молодым вице-премьером в текущем составе кабмина.

Сейчас Окладниковой 41 год.

Главе Минтранса Андрею Никитину, который выдвинут на должность зампреда правительства, курирующего сферу транспорта, 46 лет. Главе Минфина Антону Силуанову, предложенному но новый пост вице-премьера - министра финансов, 63 года. Главе Приморского края Олегу Кожемяко, выдвинутому на должность вице-премьера и полпреда в ДФО, сейчас 64 года.