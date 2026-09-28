Москва28 сен Вести.ООО "Интегральные системы" "Сбера" станут базой для формирования в РФ объединенной микроэлектронной компании (ОМК), заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе пленарной сессии форума "Микроэлектроника - 2026".

Эта компания, по словам Мантурова, будет аккумулировать ресурсы для создания микроэлектронного производства в РФ. В частности, она выступит получателем средств от вводимого в РФ с 1 декабря 2026 года технологического сбора, сообщает "Интерфакс".

Он подчеркнул, что ОМК не должно стать аналогией "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) либо "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), речь не идет о поглощении "Интегральными системами" частных игроков рынка микроэлектроники.

Здесь не идет речи о каком-то поглощении предприятий, которые являются частными структурами, которые успешно развиваются, либо начинают, либо уже себя зарекомендовали пояснил Денис Мантуров

По его словам, он первоначально не был сторонником идеи создания объединенной структуры в сфере микроэлектроники, однако потом было принято решение, что отдельные компании не справятся с задачей масштабных инвестиций в отрасль.