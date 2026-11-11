Москва11 ноя Вести.Наблюдательный совет Сбербанка одобрил кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления банка, а также его избрание в состав правления. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Одобрить кандидатуру Григоренко Дмитрия Юрьевича, предложенную президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк", для назначения на должность заместителя председателя правления и избрания в состав правления ПАО "Сбербанк" в качестве члена правления ПАО "Сбербанк" говорится в сообщении

При этом назначение должно быть согласовано с Банком России. В случае положительного решения Западного центра допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Сбербанк назначит Григоренко зампредом правления, включит его в состав правления с даты согласования кандидатуры регулятором и заключит с ним трудовой договор на типовых условиях, предусмотренных для членов правления банка.

В октябре президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ.