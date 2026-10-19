Путин и Мишустин поддержали переход вице-премьера Григоренко на другую должность

Вице-премьер Григоренко обратился с просьбой о переходе на другую должность Путин и Мишустин поддержали переход вице-премьера Григоренко на другую должность

Москва19 окт Вести.Вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко попросил о переходе на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что Григоренко зарекомендовал себя как профессионал своего дела и эффективный управленец.

Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом (России Владимиром Путиным) и председателем правительства (Михаилом Мишустиным) говорится в заявлении пресс-службы

Григоренко наряду с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым будет представлен к госнаградам.

Ранее сообщалось, что Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Антона Силуанова на новую должность заместителя председателя правительства — министра финансов.