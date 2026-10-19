Москва19 октВести.Вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко попросил о переходе на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Уточняется, что Григоренко зарекомендовал себя как профессионал своего дела и эффективный управленец.
Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом (России Владимиром Путиным) и председателем правительства (Михаилом Мишустиным)говорится в заявлении пресс-службы
Григоренко наряду с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым будет представлен к госнаградам.
Ранее сообщалось, что Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Антона Силуанова на новую должность заместителя председателя правительства — министра финансов.