"Ведомости": Трутнев может получить должность в Кремле

Юрий Трутнев готовится к смене должности "Ведомости": Трутнев может получить должность в Кремле

Москва19 окт Вести.Вице-премьер – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев готовится к переходу на новую должность в Кремле. Об этом сообщают источники "Ведомостей".

Ранее стало известно, что Трутнев покидает правительство после 13 лет работу на своем посту. Утверждается, что его место займет губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Сразу два собеседника издания заявили, что Трутнев может стать помощником президента России или заместителем руководителя администрации главы государства.

Также сообщается, что он, как и покидающий свой пост вице-премьер Дмитрий Григоренко, будет представлен к госнаградам.

19 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, в ходе которой обсуждались кадровые перестановки в российском правительстве.