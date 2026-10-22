Москва22 окт Вести.Глава России Владимир Путин назначил Юрия Трутнева помощником президента. Кроме того, российский лидер освободил его с поста вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО.

Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Назначить Трутнева Юрия Петровича помощником президента Российской Федерации, освободив от занимаемой должности сообщается в документе

Указ вступает в силу с 22 октября 2026 года.

Также Владимир Путин назначил Дмитрия Ядрова главой Министерства транспорта РФ.