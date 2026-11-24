Путин назначил Трутнева членом рабочей группы по воспитанию детей и молодежи

Путин включил Трутнева в рабочую группу по воспитанию детей и молодежи Путин назначил Трутнева членом рабочей группы по воспитанию детей и молодежи

Москва24 ноя Вести.Президент России Владимир Путин включил своего помощника Юрия Трутнева в состав межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

Документ вносит изменения в состав рабочей группы, утвержденный распоряжением главы государства от 19 мая 2025 года.

Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи … изменение, включив в него Трутнева Ю.П. говорится, в частности, в документе

Распоряжение российского лидера подписано 24 ноября 2026 года и вступает в силу со дня подписания.