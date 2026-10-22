РБК узнал о планах передать Трутневу кураторство над ДОСААФ и "Юнармией"

Трутневу поручат военно-патриотическое воспитание молодежи в Кремле РБК узнал о планах передать Трутневу кураторство над ДОСААФ и "Юнармией"

Москва22 окт Вести.Помощник президента России Юрий Трутнев будет отвечать за военно-патриотическое воспитание молодежи, включая деятельность ДОСААФ, "Юнармии" и центров "Воин". Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Источники также добавляют, что Трутнев будет координировать взаимодействие между силовыми ведомствами и структурами, отвечающими за молодежную политику.

Кроме того, в его сферу ответственности могут войти отдельные проекты, включая военно-патриотическую игру "Зарница".

В настоящее время военно-патриотические организации находятся в ведении управления общественных проектов администрации президента, входящего во внутриполитический блок под руководством первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко.

Источники РБК также отмечают хорошие отношения между Трутневым и Кириенко. Оба являются сопредседателями Российского союза боевых искусств: Кириенко обладает шестым даном по айкидо, а Трутнев - седьмым даном по карате кекусинкай.

Ранее президент Владимир Путин назначил Трутнева своим помощником, освободив его от должностей заместителя председателя правительства и полпреда в ДФО.