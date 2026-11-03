Москва3 нояВести.Помощник президента РФ Юрий Трутнев, вероятно, будет курировать вопросы патриотического воспитания.
Об этом сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Предполагается, что так [будет]сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли тема патриотизма в сфере компетенции Трутнева на должности помощника президента
По словам пресс-секретаря главы государства, пока не ясно, будут ли входить в компетенцию Трутнева ДОСААФ, центр "Воин" и другие структуры.
Песков отметил, что после окончательного определения круга обязанностей помощника президента, будут подготовлены соответствующие положения. Кроме того, по словам Пескова, Трутнев и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко договорятся о распределении полномочий в этой сфере, поскольку сейчас ее курирует внутриполитический блок Кремля.
Договорятся и будут делитьсярезюмировал Песков
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Трутнева своим помощником, освободив его от должностей заместителя председателя правительства и полпреда в ДФО. Указ вступил в силу с 22 октября 2026 года.