Песков рассказал о коммуникации Путина с помощником Песков рассказал, как происходит коммуникация Путина с помощником

Москва4 окт Вести.Владимир Путин во время одного из мероприятий попросил первого заместителя администрации президента Алексея Громова принести потребовавшиеся документы. О том, как дальше происходила коммуникация российского лидера с помощником рассказал в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналист показал кадры, на которых к Путину прямо во время трансляции мероприятия подошел адъютант.

Президент вспомнил, наверное, о каком-то материале, о котором он хотел поговорить с участниками мероприятия уже за закрытыми дверями. И ему принесли эти материалы отметил Песков

Песков ответил на вопрос журналиста, каким образом произошла коммуникация Путина с помощником, чтобы принесли документы.

Он попросил в данном случае [Алексея] Громова. Громов сказал сотруднику безопасности. И тот в это самое ухо сказал, что нужно помощнику подойти пояснил он

Папку российскому лидеру принесли в течение минуты после просьбы.