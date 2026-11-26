Москва26 ноя Вести.Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа деловые, прагматичные и даже дружеские. Это помогает им обсуждать самые сложные проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

То, что у президента Путина очень деловые, прагматичные и даже дружеские отношения с президентом Трампом, это действительно так. Это помогает им обсуждать самые сложные проблемы, где есть большое количество разногласий сказал Песков

Но в то же время есть и определенные моменты, где видение двух глав государств совпадает, добавил представитель Кремля.

Ранее, после трехсторонней встречи с главами России и Китая, которая прошла 19 ноября в китайском Шэньчжэне, Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографию, на которой он пожимает руку Владимиру Путину. Над фото размещена надпись "Мой друг".

В ходе встречи с российским лидером глава Белого дома заявил, что между ними отличные отношения на протяжении многих лет.