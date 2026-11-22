Песков о похвале от Трампа: главное, чтобы Путин не ругал

Песков: для меня главное, чтобы Путин не ругал Песков о похвале от Трампа: главное, чтобы Путин не ругал

Москва22 ноя Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" похвалу своей работе со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Глава Белого дома дал положительную оценку его деятельности перед встречей с Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Китае.

Для меня всегда самым главным является, чтобы наш президент хотя бы не ругал сказал Песков

Ранее Трамп перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обратил внимание на присутствовавшего рядом Пескова и заявил, что тот отлично справляется со своими обязанностями.