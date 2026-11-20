Песков о комплименте Трампа: это достаточно неожиданно

Песков признался, что удивился комплименту Трампа в свой адрес Песков о комплименте Трампа: это достаточно неожиданно

Москва20 ноя Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неожиданной похвалу своей работе со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее Трамп перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обратил внимание на присутствовавшего рядом Пескова и заявил, что тот отлично справляется со своими обязанностями.

Это достаточно неожиданно ответил представитель Кремля на вопрос о своей реакции

Он также добавил, что американский президент лишь проходил мимо, поэтому не считает необходимым отдельно комментировать его слова.

Ранее в Шэньчжэне прошел саммит АТЭС. На его полях состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.