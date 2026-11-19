Трамп перед встречей с Путиным на саммите АТЭС похвалил Пескова за работу

Трамп поприветствовал Пескова в кулуарах саммита АТЭС Трамп перед встречей с Путиным на саммите АТЭС похвалил Пескова за работу

Москва19 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным поприветствовал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отметив, что тот отлично справляется со своей работой. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

В кулуарах саммита АТЭС Трамп пожал Пескову руку и сказал ему несколько слов, фото рукопожатия опубликовало агентство ТАСС.

Войдя в зал, Трамп посмотрел на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, похлопал его по руке и сказал: "Вы отлично справляетесь со своей работой" говорится в сообщении пресс-пула

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.