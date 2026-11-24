Москва24 нояВести.Вице-премьер РФ Андрей Никитин сменил своего предшественника Виталия Савельева на посту спецпредставителя президента России по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.
Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг". Назначить Никитина Андрея Никитинаотмечается в документе
Также Путин подписал распоряжение по уточнению состава рабочей группы по развитию коридора "Север – Юг". Савельев исключен из ее состава, тогда как должность Никитина приведена в соответствие с его нынешним статусом.
8 октября руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что МТК "Север – Юг" сегодня рассматривается как маршрут из России через страны Каспийского бассейна, в том числе Туркменистан, который окажет положительное влияние на российско-туркменское сотрудничество.