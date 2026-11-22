Никитин: около 50% транспорта в России к 2050 году может быть беспилотным

Никитин рассказал о будущем беспилотного транспорта на российских дорогах Никитин: около 50% транспорта в России к 2050 году может быть беспилотным

Москва22 ноя Вести.Примерно половина всего транспорта на дорогах России будет беспилотным к 2050 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Никитин.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что сроки массового появления беспилотного транспорта на дорогах напрямую зависят от нормативной базы.

На горизонте 2050 года автономной может стать до половины всего транспорта сказал вице-премьер

Он также отметил, что в России к концу 2028 года будут работать около 1 тысячи беспилотных грузовиков.

Накануне Никитин подчеркнул, что правительство обсудит необходимость введения нового дорожного знака для беспилотных автомобилей в России.

Ранее директор департамента цифрового развития министерства Артем Юренков заявил, что Минтранс предлагает в 2027 году запустить беспилотные грузовики по трассе М-12 до Тюмени.