Никитин: грузовики без водителя выведут на дороги к 2028 году

Никитин рассказал, когда на российских дорогах появятся грузовики без водителя Никитин: грузовики без водителя выведут на дороги к 2028 году

Москва21 окт Вести.Грузовики без водителя планируется вывести на дороги России к 2028 году. Об этом на заседании Госдумы заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера.

Он отметил, что автономные грузовики компаний "Камаз", "Яндекс" и Navio уже работают на трассах М-11 "Нева", ЦКАД, М-4 "Дон" и М-12 "Восток".

К 2028 году мы планируем вывести на дороги общего пользования грузовые автомобили без водителя в кабине сказал министр

Ранее Никитин рассказал, что потенциальным следующим направлением для российских беспилотных грузовиков после Казахстана может стать Китай.