Беспилотные грузовики без водителя могут появиться на дорогах РФ с 2028 года

Беспилотные грузовики могут начать курсировать по дорогам РФ с 2028 года Беспилотные грузовики без водителя могут появиться на дорогах РФ с 2028 года

Москва1 ноя Вести.С 2028 года на российских дорогах общего пользования могут появиться полностью беспилотные грузовики без водителя в кабине. Об этом сообщила директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

По ее словам, это будет возможно при условии принятия закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС).

Исходя из предполагаемых сроков принятия ФЗ о ВАТС, можно прогнозировать, что полностью беспилотные грузовики смогут появиться на российских дорогах с 2028 года. По нашим оценкам, тогда рынок получит ясный сигнал, и доля беспилотников в общем парке начнет заметно расти цитирует ее ТАСС

Давыдова уточнила, что к 2028 году планируется начать эксплуатацию 992 высокоавтоматизированных грузовиков, к 2030 году их количество может увеличиться до 4120, а к 2035 – до 56 699.

Директор ассоциации также отметила, что типовой годовой пробег одного беспилотного грузовика оценивается в 300 тыс. км – это вдвое выше обычного грузовика с водителем. К 2030 году, согласно прогнозу, совокупный пробег всех высокоавтоматизированных грузовиков составит 960 млн км в год.