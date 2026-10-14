Эксперт рассказал, когда роботакси будут распространены в России Эксперт Байкин: распространение роботакси в РФ ожидается в ближайшие 2-3 года

Москва14 окт Вести.Полноценное распространение роботизированного такси в России ожидается в ближайшие два-три года, об этом ИС "Вести" сообщил эксперт по робототехнике, автор канала "ПРО Роботов" Александр Байкин.

Он отметил, что пилотные зоны с роботакси сегодня действуют в Москве, Иннополисе и "Сириусе", они уже перевозят обычных пассажиров.

Мне кажется, что именно роботизированное такси – это перспектива будущих двух-трех, может быть, лет. А именно роботизированные транспортные перевозки на фурах – это уже сейчас тестируется, и, я думаю, что это самая ближайшая перспектива рассказал Байкин

Эксперт добавил, что наблюдал такие фуры на трассе M-11. Пока за ними сидят операторы, но они не управляют транспортом, а следят за дорожной обстановкой и датчиками фур.

Ранее сообщалось, что сервис "Яндекс.Такси" намерен вывести на дороги России более тысячи беспилотных такси к 2030 году.