Москва13 нояВести.Правительство РФ на следующей неделе внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о беспилотном транспорте, сообщила газета "Известия".
Согласно публикации, в документе будут прописаны требования к эксплуатации робомобилей: на них должны быть установлены защита от кибератак и бортовые регистраторы, которые помогут определить обстоятельства и виновника ДТП.
Вице-премьер Андрей Никитин в комментарии изданию отметил, что беспилотный транспорт пора выводить из режима отдельных экспериментов и переводить к повсеместному использованию.
Для этого, по его словам, необходимы универсальные и прозрачные нормы: допуска техники на дороги, ответственности за безопасную эксплуатацию, дистанционной поддержки, работы с данными и программным обеспечением.
Наша задача — дать возможность технологиям масштабироваться по всей стране, но сделать это без снижения требований к безопасностисказал Никитин
4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы расширения сети беспилотных трамваев в столице до конца 2026 года.