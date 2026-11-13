"Известия": Дума на будущей неделе получит законопроект о беспилотном транспорте

Раскрыто, когда Госдума может рассмотреть законопроект о беспилотном транспорте "Известия": Дума на будущей неделе получит законопроект о беспилотном транспорте

Москва13 ноя Вести.Правительство РФ на следующей неделе внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о беспилотном транспорте, сообщила газета "Известия".

Согласно публикации, в документе будут прописаны требования к эксплуатации робомобилей: на них должны быть установлены защита от кибератак и бортовые регистраторы, которые помогут определить обстоятельства и виновника ДТП.

Вице-премьер Андрей Никитин в комментарии изданию отметил, что беспилотный транспорт пора выводить из режима отдельных экспериментов и переводить к повсеместному использованию.

Для этого, по его словам, необходимы универсальные и прозрачные нормы: допуска техники на дороги, ответственности за безопасную эксплуатацию, дистанционной поддержки, работы с данными и программным обеспечением.

Наша задача — дать возможность технологиям масштабироваться по всей стране, но сделать это без снижения требований к безопасности сказал Никитин

4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы расширения сети беспилотных трамваев в столице до конца 2026 года.