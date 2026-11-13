Кабмин внес в Госдуму законопроект о беспилотных автомобилях и их операторах

В Госдуму внесен проект закона о движении беспилотных автомобилей Кабмин внес в Госдуму законопроект о беспилотных автомобилях и их операторах

Москва13 ноя Вести.Правительство России направило в Госдуму проект базового закона, который должен урегулировать движение беспилотных автомобилей по дорогам. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект вводит понятие высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) и определяет порядок его эксплуатации без непосредственного участия водителя, в том числе с применением дистанционной поддержки.

Кроме того, инициатива устанавливает обязанности производителей и операторов дистанционной поддержки, среди которых требования к техническому обслуживанию техники и обновлению программного обеспечения.

О внесении инициативы ранее писала газета "Известия". Публикация указывала, что в законопроекте пропишут такие требования к эксплуатации робомобилей как защита от кибератак и наличие бортовых регистраторов, которые в случае ДТП помогут установить его обстоятельства.

4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы расширения сети беспилотных трамваев в столице до конца 2026 года.