Москва28 окт Вести.Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит МВД устанавливать особый порядок регистрации автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Проект подготовило МВД в феврале 2026 года. Документ предусматривает возможность регистрации транспортных средств, объявленных в розыск по инициативе полиции недружественных стран. Конкретные правила такой регистрации должно будет определить МВД, однако для этого соответствующие полномочия сначала необходимо закрепить в федеральном законе.

Сейчас автомобиль, уже ввезенный в Россию, нельзя поставить на учет, если выясняется, что он числится в розыске. При этом причины внесения машины в международную базу данных чаще всего установить не удается, поскольку зарубежные государства редко отвечают на запросы российского МВД.

Законопроект, направленный на решение этой проблемы, был разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее из ОАЭ в Россию экстрадировали по линии Интерпола граждан РФ и Ирана, обвиняемых в финансовых преступлениях.