В Москве беспилотные трамваи появятся еще на двух маршрутах В Москве расширят сеть беспилотных трамваев

Москва4 ноя Вести.В Москве до конца 2026 года будет расширена сеть беспилотных трамваев, сообщил мэр Сергей Собянин. Сейчас по столице курсирует шесть, в ближайшие месяцы их станет 15.

По последним данным, "умный транспорт" проехал уже 72 тысячи километров, при этом не было зафиксировано ни одного нарушения.

До конца 2026-го они выйдут еще на два маршрута Краснопресненской трамвайной сети: №15 (Таллинская улица — метро "Сокол") и №21 (Таллинская улица — метро "Щукинская")… До конца 2026-го число беспилотных трамваев в столице увеличится до 15 написал градоначальник в мессенджере МАХ

Он добавил, что в 2027-м их количество вырастет до 25, к 2030-му беспилотными технологиями должны быть оснащены 2/3 московского парка, а еще через 5 лет – порядка 90% трамваев. Соответствующие планы реализуются в рамках Стратегии развития городского транспорта.