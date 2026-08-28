Москва28 авгВести.На московском МЦК до конца 2026 года появятся 10 дополнительных поездов "Ласточка" беспилотного типа. Об этом сообщает пресс-служба "Российских железных дорог".
РЖД до конца года планируют оснастить системами беспилотного управления еще 10 электропоездов "Ласточка" на МЦКнаписано в канале компании в MAX
В РЖД отмечают, что с момента запуска регулярных рейсов "Ласточки", которые управляются в режиме "Автопилот", беспилотные поезда преодолели суммарное расстояние в 200 000 км.
Ранее сообщалось, что РЖД могут также запустить беспилотные поезда на новых маршрутах.