РЖД выведут на МЦК еще 10 беспилотных поездов "Ласточка" до конца года

В 2026 году на столичном МЦК запустят еще 10 поездов-беспилотников "Ласточка" РЖД выведут на МЦК еще 10 беспилотных поездов "Ласточка" до конца года

Москва28 авг Вести.На московском МЦК до конца 2026 года появятся 10 дополнительных поездов "Ласточка" беспилотного типа. Об этом сообщает пресс-служба "Российских железных дорог".

РЖД до конца года планируют оснастить системами беспилотного управления еще 10 электропоездов "Ласточка" на МЦК написано в канале компании в MAX

В РЖД отмечают, что с момента запуска регулярных рейсов "Ласточки", которые управляются в режиме "Автопилот", беспилотные поезда преодолели суммарное расстояние в 200 000 км.

Ранее сообщалось, что РЖД могут также запустить беспилотные поезда на новых маршрутах.