РЖД могут запустить беспилотные поезда на новых маршрутах РЖД изучают возможность запуска беспилотных поездов на новых маршрутах

Москва18 авг Вести.РЖД изучают возможность запуска беспилотных поездов с машинистом в кабине на новых маршрутах, сообщили РИА Новости в компании.

В настоящее время в компании ведется проработка тиражирования технологии УА 3 (третий из четырех уровней автоматизации. – Прим. ред.) и на других маршрутах сообщили в пресс-службе РЖД

С использованием такой технологии курсирует поезд "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК). Машинист находится в кабине для контроля процесса, а также для открытия и закрытия дверей. В РЖД сообщили, что идет проработка вопроса о запуске большего числа таких поездов на МЦК.

УА 4 – это следующий этап развития беспилотных технологий на поезде, когда присутствие машиниста в кабине не потребуется. Работу системы будут контролировать из диспетчерского центра и подключаться в случае нештатных ситуаций.

Ранее в РЖД представили робота-проводника Володю, который совершил тестовую поездку на "Сапсане". Робот встречал пассажиров при посадке на поезд, проверял документы и билеты, помогал найти нужное место.