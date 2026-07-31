Москва31 июл Вести.Российские железные дороги продемонстрировали робота-проводника по имени Володя. Компания опубликовала снимок робота в своем канале в MAX.

"Стальной характер, железная выправка и искусственный интеллект" – так в РЖД охарактеризовали помощника, который совершил тестовую поездку на "Сапсане".

Робот встречал пассажиров при посадке на поезд, проверял документы и билеты, помогал найти нужное место.

"Железный проводник" вызвал интерес у пассажиров, многие улыбались и делали с ним фото на память.