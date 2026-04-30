В области автоматизации РЖД опережают европейских конкурентов примерно на 5 лет

РЖД значительно опережают европейских коллег в области автоматизации систем В области автоматизации РЖД опережают европейских конкурентов примерно на 5 лет

Москва30 апр Вести.В области внедрения систем автоматизации РЖД опережают европейских коллег примерно на пять лет. Об этом рассказал ИС "Вести" первый заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Сергей Кобзев.

Российские железные дороги традиционно конкурируют с Германией и Францией, отметил он.

Почему с ними? Потому что там представлены основные творческие и конструкторские коллективы компаний Siemens и Thales. По оценке экспертов, в этой части мы опережаем наших коллег из европейских стран на примерно пять лет подчеркнул Кобзев

В портфеле РЖД уже более 280 собственных программных продуктов, а искусственный интеллект используется на 38 направлениях.