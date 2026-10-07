Москва7 октВести.Компания РЖД приступила к тестированию спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440" в пассажирских поездах. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин на форуме "Цифровые решения".
По словам Чаркина, уже около месяца по железным дорогам курсирует вагон-лаборатория, оснащенный необходимым оборудованием.
Мы приступили к тестированию на обычных, традиционных поездахсказал он
Замглавы РЖД отметил, что испытания проходят успешно. После развертывания необходимой спутниковой инфраструктуры компания рассчитывает оперативно начать оснащение поездов соответствующим оборудованием и обеспечить пассажиров качественной связью.
Ранее российскую спутниковую систему "Рассвет", разработанную "Бюро 1440", протестировали в Заполярье. Благодаря спутниковой связи жители поселка Нельмин-Нос смогли проголосовать на выборах депутатов Госдумы.