РЖД начали тестировать в поездах связь на базе спутников "Бюро 1440"

В России начали тестировать спутниковую связь в поездах РЖД начали тестировать в поездах связь на базе спутников "Бюро 1440"

Москва7 окт Вести.Компания РЖД приступила к тестированию спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440" в пассажирских поездах. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин на форуме "Цифровые решения".

По словам Чаркина, уже около месяца по железным дорогам курсирует вагон-лаборатория, оснащенный необходимым оборудованием.

Мы приступили к тестированию на обычных, традиционных поездах сказал он

Замглавы РЖД отметил, что испытания проходят успешно. После развертывания необходимой спутниковой инфраструктуры компания рассчитывает оперативно начать оснащение поездов соответствующим оборудованием и обеспечить пассажиров качественной связью.

Ранее российскую спутниковую систему "Рассвет", разработанную "Бюро 1440", протестировали в Заполярье. Благодаря спутниковой связи жители поселка Нельмин-Нос смогли проголосовать на выборах депутатов Госдумы.