РЖД: в 2027 году увеличится число маршрутов с опцией посадки по биометрии

РЖД в 2027 году планируют развить систему биометрической посадки на поезда РЖД: в 2027 году увеличится число маршрутов с опцией посадки по биометрии

Москва17 ноя Вести.В 2027 году РЖД планируют расширить число маршрутов, где пассажиры смогут садиться в поезда дальнего следования по биометрии. Об этом сообщил РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.

Пилотный проект запустили в апреле 2026 года на некоторых "Ласточках". Сейчас пройти посадку по биометрии можно на начальных станциях поездов, которые следуют по маршрутам Москва - Кострома, Москва - Иваново, Москва - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Иваново и Нижний Новгород - Киров.

По словам Колесникова, результаты тестирования оказались положительными.

В 2027 году расширение числа маршрутов с опцией посадки по биометрии обязательно продолжится с учетом положительных результатов текущего пилотного проекта на поездах "Ласточка" отметил Колесников

Также компания запустила тестирование посадки по биометрии на поездах "Сапсан" в режиме фокус-группы.

В РЖД рассказали, что сейчас проверка с помощью биометрии занимает 15–20 секунд, однако разработчики планируют ускорить верификацию до 10 секунд или менее.

Колесников добавил, что биометрическая посадка востребована пассажирами и будет применяться в разных направлениях.