Москва17 нояВести.В 2027 году РЖД планируют расширить число маршрутов, где пассажиры смогут садиться в поезда дальнего следования по биометрии. Об этом сообщил РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Пилотный проект запустили в апреле 2026 года на некоторых "Ласточках". Сейчас пройти посадку по биометрии можно на начальных станциях поездов, которые следуют по маршрутам Москва - Кострома, Москва - Иваново, Москва - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Иваново и Нижний Новгород - Киров.
По словам Колесникова, результаты тестирования оказались положительными.
В 2027 году расширение числа маршрутов с опцией посадки по биометрии обязательно продолжится с учетом положительных результатов текущего пилотного проекта на поездах "Ласточка"отметил Колесников
Также компания запустила тестирование посадки по биометрии на поездах "Сапсан" в режиме фокус-группы.
В РЖД рассказали, что сейчас проверка с помощью биометрии занимает 15–20 секунд, однако разработчики планируют ускорить верификацию до 10 секунд или менее.
Колесников добавил, что биометрическая посадка востребована пассажирами и будет применяться в разных направлениях.