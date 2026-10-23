В "Бюро 1440" рассказали об интересе к разработкам с зарубежными странами В "Бюро 1440" рассказали о сотрудничестве с иностранными партнерами

Москва23 окт Вести."Бюро 1440" ведет работу сразу с несколькими зарубежными странами, включая Белоруссию, и интерес к спутниковым разработкам компании активно растет. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов.

Интерес есть. Да, я могу это официально подтвердить. Мы ведем работу сразу с несколькими странами на данный момент. В рамках ЦИПР мы подписали соглашение, ну, с, наверное, на первый взгляд, довольно очевидным партнером в Республике Беларусь "Белинтерсат", коллеги, которые занимаются спутниковой связью достаточно давно, и им тоже хотелось бы, чтобы на территории Республики и связь от "Бюро 1440" тоже присутствовала сказал Агафонов

Он подчеркнул, что это не единственный партнер, и работа ведется в том числе со странами дальнего зарубежья.

Я бы сказал, что там есть миксы дружественных и нейтральных стран, потому что не только Россия сталкивается с ситуацией, когда связь необходима, но она физически невозможна без применения спутниковой связи. Поэтому наше глобальное покрытие, наши абонентские терминалы, каналы связи, они интересуют активно, и мы сейчас ведем проработку с несколькими странами. Да, поэтому здесь все в активной фазе. Мы будем это анонсировать по мере продвижения и готовности сторон об этом сообщил Агафонов

Ранее Агафонов сообщил, что "Бюро 1440" планирует оснастить несколько тысяч российских поездов терминалами спутниковой связи.