Москва23 окт Вести.В "Бюро 1440" есть разработки не только для государственной сферы, но и для частных клиентов, для которых был создан компактный абонентский терминал "1440.Мини". Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов.

Если говорить о переходе к частным клиентам, в перспективе, конечно, мы хотели бы, и мы планируем это сделать. Концепт малого абонентского терминала "1440.Мини", он как раз про это. Мы планируем все-таки дать возможность каждому желающему, находящемуся в удалении от основных каналов, от наземных каналов связи, все-таки воспользоваться всеми преимуществами цифровизации сказал Агафонов

Он добавил, что "Бюро 1440" получает государственные задачи, которые связаны с исследованиями НИИ Арктики и Антарктики.

Безусловно, есть государственные задачи, связанные с исследованиями. Если говорить о НИИ Арктики и Антарктики, у нас уже есть запросы от коллег, которые хотели бы, соответственно, пользоваться спутниковой связью не только в тех широтах, которе доступны геостационарам. Спутниковая связь, она где-то до восьмидесятых, наверное, параллелей северной широты, она еще по геостационару доступна, а все дальше уже белый шум рассказал представитель "Бюро 1440"

Ранее Агафонов рассказал о сотрудничестве "Бюро 1440" с РЖД. Он отметил, что для транспортной компании разрабатывается отдельный терминал связи.