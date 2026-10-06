Москва6 окт Вести.Российская компания "Бюро 1440" представила линейку терминалов, предназначенных для работы с системой спутниковой связи. Информация об устройствах опубликована в Telegram-канале фирмы.

Уточняется, что новейшие модели, ориентированы на разные сценарии использования.

Для подключения клиентов к сервису спутниковой связи мы создаем наземную инфраструктуру и собственное оборудование указано в сообщении

Модель 1440.ЗЕМЛЯ способна поддерживать бесперебойное соединение при движении поезда на скорости до 400 км/ч. Для промышленного сектора подготовлена модель 1440.УЛЬТРА, обеспечивающая скорость передачи данных до 700 Мбит/с. Также представлен концепт компактного терминала 1440.МИНИ, ориентированного на специфические группы пользователей, среди которых - экипажи экстренных ведомств и спасательные бригады.

Ранее сообщалось, что российский аналог Starlink систему "Рассвет" протестировали при дистанционном голосовании на выборах.