В "Бюро 1440" рассказали о планах по оснащению поездов спутниковым интернетом "Бюро 1440" оснастит несколько тысяч поездов терминалами спутниковой связи

Москва23 окт Вести.Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов в интервью ИС "Вести" рассказал, что компания планирует оснастить терминалами спутниковой связи несколько тысяч российских поездов.

По словам Агафонова, в 2027 году терминалы будут установлены более чем в 500 составах.

Это требует реализации и убедиться, что это работоспособно, перед тем как мы масштабируем на, по сути, более 500 составов, если мне память не изменяет, в 2027 году… А в целом программа, она, конечно, масштабная, там несколько тысяч составов нам нужно будет оснастить такими терминалами сказал он

Ранее "Бюро 1440" представила линейку терминалов, предназначенных для работы с системой спутниковой связи. Модель 1440.ЗЕМЛЯ, которая будет установлена в поездах, способна поддерживать бесперебойное соединение при движении состава на скорости до 400 км/ч.