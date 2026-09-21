Москва21 сенВести.В Москве вводится в эксплуатацию еще один беспилотный трамвай. Он станет уже пятым в городской трамвайной сети, сообщает столичный Дептранс.
Запустили пятый беспилотный трамвай! … Он уже курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской трамвайной сетинаписано в канале ведомства в MAX
Трамвай ездит в режиме беспилотной лаборатории, собирает всю необходимую информацию, изучает маршруты и приспосабливается к различным условиям дорожного движения.
Теперь ему предстоит пройти все необходимые испытания, после чего он будет перевозить пассажиров по маршруту на постоянной основе.