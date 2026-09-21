Пятый беспилотный трамвай запущен на трамвайной сети Москвы в тестовом режиме

В Москве запустили пятый беспилотный трамвай Пятый беспилотный трамвай запущен на трамвайной сети Москвы в тестовом режиме

Москва21 сен Вести.В Москве вводится в эксплуатацию еще один беспилотный трамвай. Он станет уже пятым в городской трамвайной сети, сообщает столичный Дептранс.

Запустили пятый беспилотный трамвай! … Он уже курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской трамвайной сети написано в канале ведомства в MAX

Трамвай ездит в режиме беспилотной лаборатории, собирает всю необходимую информацию, изучает маршруты и приспосабливается к различным условиям дорожного движения.

Теперь ему предстоит пройти все необходимые испытания, после чего он будет перевозить пассажиров по маршруту на постоянной основе.