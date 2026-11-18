Москва18 нояВести.Чат-бот для проверки легальности такси через мессенджер MAX начнет работать в России в конце ноября. Об этом сообщил директор ситуационного центра Минтранса РФ Александр Кисляков.
По его словам, пользователям достаточно будет сфотографировать государственный номер автомобиля и отправить снимок в чат-бот.
На следующей неделе мы запускаем чат-бот в "Максе", где вы сможете при помощи вашего устройства, не садясь в автомобиль, сфотографировать госномер, направить в чат-бот и получить сразу ответ, моментально, в течение 10 секунд, на предмет легальности транспортного средствасказал Кисляков на XX Международном форуме "Транспорт России"
Сервис будет работать совместно с Федеральной государственной информационной системой легковых такси (ФГИС Такси).