Москва27 ноя Вести."Автодор" намерен расширять применение интеллектуальных транспортных систем, которые позволят доехать на беспилотном транспорте из Москвы до Екатеринбурга. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании Виктория Эркенова.

Самый протяженный в мире беспилотный маршрут - в России, 1 538 километров. Мы гордимся этой цифрой. И это во многом благодаря тому, что государственная компания исторически развивала на своих дорогах интеллектуальные транспортные системы. Это не предел. Мы расширяемся, движемся на восток. Наша задача к 2030 году доехать до Екатеринбурга на беспилотнике отметила Эркенова

По мнению вице-премьера РФ Андрея Никитина, примерно половина всего транспорта на дорогах России будет беспилотным к 2050 году, а к концу 2028 года на российских дорогах будут работать около 1 тысячи беспилотных грузовиков.