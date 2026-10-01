Москва1 окт Вести.В России идет процесс обязательного перехода на электронный документооборот в сфере грузоперевозок: норма вступила в силу с 1 сентября. О плюсах нововведения рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр транспорта РФ Андрей Никитин.

В частности, внедрение государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) повысило прозрачность логистики и улучшило отслеживаемость поставок.

В нашей огромной прекрасной стране существуют разные города, разные экономические центры. Но никогда мы не знали о том, какие грузы и как перевозятся внутри страны. Мы видели это только по таможне, по границе, как выходит у нас экспорт и входит импорт. Что дает электронный перевозочный документ? Он дает возможность понять, а как формируются грузопотоки, где формируется груз, куда он едет - мы видим всю картину грузовых перевозок по нашей стране. Можно между любыми городами, селами, посчитать грузопоток пояснил Никитин

Ранее он рассказал, что в ряде регионов России в режиме эксперимента могут появиться беспилотные автобусы. Министр отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро. Никитин призвал масштабировать этот опыт на другие виды транспорта и регионы.