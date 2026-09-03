Москва3 сенВести.Малый бизнес пока адаптируется к переходу на цифровые инструменты, поэтому для него предусмотрен переходный период, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
Цифровые инструменты стали обязательным элементом управления транспортом и логистикой, подчеркнул он. Крупный бизнес уже активно использует электронные накладные. Работа в этом направлении стартовала с 1 сентября. Малый бизнес пока адаптируется, отметил министр.
Малый бизнес переживает, немножко отстает, но ровно поэтому по поручению президента для малого бизнеса есть такой период, попробовать поучиться до 1 марта: если вдруг накладная не оформлена по правилам, не будет штрафа — будет только предупреждение. Но мы очень рассчитываем, что коллеги перейдут на электронные накладные. Все это придется сделать так или иначе всем нашим перевозчикампояснил Никитин
Ранее генеральный прокурор Александр Гуцан предложил в 2027 году установить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ударов украинских дронов.