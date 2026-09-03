В Минтрансе сообщили об адаптации малого бизнеса к цифровизации Никитин: малый бизнес отстает в цифровизации

Москва3 сен Вести.Малый бизнес пока адаптируется к переходу на цифровые инструменты, поэтому для него предусмотрен переходный период, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Цифровые инструменты стали обязательным элементом управления транспортом и логистикой, подчеркнул он. Крупный бизнес уже активно использует электронные накладные. Работа в этом направлении стартовала с 1 сентября. Малый бизнес пока адаптируется, отметил министр.

Малый бизнес переживает, немножко отстает, но ровно поэтому по поручению президента для малого бизнеса есть такой период, попробовать поучиться до 1 марта: если вдруг накладная не оформлена по правилам, не будет штрафа — будет только предупреждение. Но мы очень рассчитываем, что коллеги перейдут на электронные накладные. Все это придется сделать так или иначе всем нашим перевозчикам пояснил Никитин

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